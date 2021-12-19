Ничего – себе! Усик опубликовал письмо святому Николаю

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик попросил у святого Николая здоровья, успеха и веры – но не для себя, а для своих друзей

Усик и все его просьбы / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик, накануне поразивший ударом левой в пинг-понге, обнародовал свое письмо святому Николаю.

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"Святой Николай! Положи моим друзьям под подушку пять коробочек: первую – наполни здоровьем, вторую – успехом, третью – добром, четвертую – терпением, а в пятую положи веру! И еще – очень тебя прошу, повяжи все коробки счастьем!!!" – говорится в письме, которое Александр Усик опубликовал у себя в сториз.

Отметим, что Александр Усик – известный мастер дарить праздник окружающим. И речь не только о победах в ринге. В свое время украинский боксер взорвал соцсети, продекламировав у елки стих Максима Рыльского "Білі мухи".

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А недавно Усик получил подарок от криминального авторитета. Дикий Арман из Казахстана приодел Александра в роскошный халат.