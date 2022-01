Претендент на титулы Усика отмолотил американца в чемпионском бою

Схватка Пинчука (14-2-1, 8 КО) и Флореса (8-3-2, 4 KO) прошла в городе Верона (США) в андеркарде поединка за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между Джо Смитом и Стивом Джеффрардом.

Украинец с первых раундов владел преимуществом, хорошо двигался и работал джебами.

Во 2-м раунде Пинчук получил рассечение возле левого глаза, которое ему нанес головой американец.

Во второй половине боя Флорес заметно устал и стал чаще пропускать удары украинца. А концовка поединка больше походила на избиение американского крузера.

