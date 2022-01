Претендент на титули Усика відмолотив американця у чемпіонському бою

Сутичка Пінчука (14-2-1, 8 КО) та Флореса (8-3-2, 4 KO) пройшла у місті Верона (США) в андеркарді поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі між Джо Смітом та Стівом Джеффрардом .

Читайте також: Боксер з обличчям дитини брутально вирубав суперника: відео нокауту

Українець із перших раундів володів перевагою, добре рухався і працював джебами.

У 2-му раунді Пінчук отримав розтин біля лівого ока, яке йому завдав головою американець.

У другій половині бою Флорес помітно втомився і став частіше пропускати удари українця. А кінцівка поєдинку більше нагадувала побиття американського крузера.

The ringside cam is BACK And it looks just as good! #SmithGeffrard Prelims | LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/ib9eWRKAVN