Пенсионер Тайсон обошел Путина и Вина Дизеля в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин

Две легенды спорта на пенсии попали в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин. В топах оказались бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан. Ранее Майк Тайсон назвал точную дату боя с Холифилдом.

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Издание The Sun составило рейтинг в соответствии с количеством упоминаний в блогах, докладах и на веб-страницах людей с прилагательным "сексуальный". Тайсон, на счету которого 8,8 млн упоминаний, занял второе место в списке. Джордан с 5,3 млн упоминаний стал пятым.

Майк Тайсон / Фото: Instagram

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Самым сексуальным лысым мужчиной с большим отрывом был признан принц Уильям – 17,6 млн упоминаний. Президент России Владимир Путин (2,2 млн упоминаний) остановился в шаге от попадания в первую десятку, которую замкнул известный американский актер Вин Дизель – 2,3 млн упоминаний.

Майкл Джордан

Напомним, что в ноябре легендарный Майк Тайсон вернутся на ринг! В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" состоялся бой между "Железным Майком" и Роем Джонсом. Битва продлилась все отведенные для нее 8 раундов по 2 минуты, после чего судьи огласили свой вердикт: ничья!

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

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