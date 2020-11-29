Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет! Он дрался 8 раундов, результат – редкий для бокса

Легендарный Майк Тайсон вернутся на ринг! В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс- центр" состоялся бой между "Железным Майком" и Роем Джонсом. Битва продлилась все отведенные для нее 8 раундов по 2 минуты, после чего судьи огласили свой вердикт: ничья!

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Во время боя было очень заметно, что прежней мощи у 54-летнего Майка уже нет. Рой Джонс неплохо работал корпусом, двигался и пробивал джебом. Даже сближая дистанцию, "Железный Майк" ничего не мог сделать – его соперник шел в клинч.

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1 раунд

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Тайсон в своем фирменном стиле работает взрывными наскоками. Он легко проходит джеб Роя Джонса и на ближней дистанции бьет по корпусу. Много клинчей уже в стартовом раунде.

2 раунд

Джонс гораздо больше двигается по рингу, он часто выбрасывает джебы "не глядя" – бьет, уже отворачиваясь от возможного ответного удара от "Железного Майка". Тайсон пробивает двойку по корпусу уже после гонга, Рой Джонс улыбается.

3 раунд

Большую часть времени этого раунда боксеры обнимались в клинче. Столкновение головами, но пока – без рассечения. Джонс меняет стойки, больше двигается, выглядит предпочтительнее.

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4 раунд

Тайсон прет вперед, но Джонс расстреливает соперника на дистанции, а при сближении идет в клинч. "Покажи нам пулемет!", – говорят в углу Майка Тайсона.

5 раунд

Тайсон фактически стоит на месте, он качает корпусом и периодически "взрывается" ударом. Джонс, как и ранее, более подвижен. В концовке пятой двухминутки боксеры устроили размен ударами.

6 раунд

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Тайсон работает первым номером, он выступает агрессором. А Джонс бьет, защищаясь. На удивление, в шестом раунде было больше движения в ринге, чем в стартовых.

7 раунд

Тайсон рвется в бой, но получает в ответ скоростные серийные удары от Джонса. Они не мощные, и это заметно. Казалось, что Майк заряжался на нокаутирующий удар, но его так и не нанес.

8 раунд

Ничего не меняется в последнем раунде. Тайсон идет вперед и получает серии ударов навстречу.

54-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из самых известных боксеров в истории. "Железный Майк" провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на бой 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

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51-летний Рой Джонс – бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях. Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона.

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