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Майк Тайсон назвал точную дату боя с Холифилдом. Это будет весной

24 марта, 16:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Третий поединок между боксерами состоится 29 мая

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон подтвердил, что проведет бой против Эвандера Холифилда. Поединок состоится 29 мая.

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Ранее представители Холифилда заявляли, что Тайсон отказался от боя, несмотря на гонорар в размере 25 млн долларов. Но Майк опроверг их слова.

"Хотел бы довести до всех, что мой поединок с Холифилдом состоится. Он скромный человек, верит в бога, как и я. Я собираюсь добиться успеха 29 мая", – заявил Тайсон.

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Напомним, что боксеры встречались на ринге дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором Железного Майка дисквалифицировали за то, что откусил часть правового уха соперника. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

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бокс боксер Майк Тайсон Эвандер Холифилд

Источник: sport24.ru

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