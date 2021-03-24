Майк Тайсон назвал точную дату боя с Холифилдом. Это будет весной

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон подтвердил, что проведет бой против Эвандера Холифилда. Поединок состоится 29 мая.

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Ранее представители Холифилда заявляли, что Тайсон отказался от боя, несмотря на гонорар в размере 25 млн долларов. Но Майк опроверг их слова.

"Хотел бы довести до всех, что мой поединок с Холифилдом состоится. Он скромный человек, верит в бога, как и я. Я собираюсь добиться успеха 29 мая", – заявил Тайсон.

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Напомним, что боксеры встречались на ринге дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором Железного Майка дисквалифицировали за то, что откусил часть правового уха соперника. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

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