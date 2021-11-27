Они приносят к победам и уносят от поражений: Усик назвал самое важное в боксе

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF рассказал за счет чего можно добиться высоких результатов в боксе

Александр Усик танцует гопак после победы над Джошуа / Фото: REUTERS

Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему не стоит проявлять агрессию спортсменам. А также дал хороший совет начинающим боксерам.

"Самое главное в боксе – это ноги. Ноги приносят к победам и уносят от поражений. Надо двигаться. Нельзя стоять на одном месте. И после каждого своего действия, когда вы бьете, обязательно делать защиту: уходить в сторону и разрывать дистанцию", – посоветовал Усик.

Напомним, что ближайший бой Александр Усик должен провести с Энтони Джошуа. На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток. Сроки проведения поединка весна следующего года.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Усик замахнулся на чемпионство в новом весе. Украинский боксер не исключает, что поспорит за чемпионский титул в экспериментальной весовой категории – "бриджервейте".