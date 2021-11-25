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Поражение Джошуа – недоразумение! Жертва Усика настаивает на реванше

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 ноября, 19:12
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора убежден, что Энтони Джошуа обязан провести реванш за чемпионские пояса с украинцем Александром Усиком
Чисора настаивает на бое-реванше Усик vs Джошуа
Чисора настаивает на бое-реванше Усик vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

При этом 37-летний боксер заявил, что только благодаря Эй-Джею финансово процветает профессиональный бокс. И даже только ради этого Джошуа обязан провести реванш с Усиком. А поражение Энтони в первом бою было небольшим недоразумением.

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"То, о чем вы меня спрашиваете – ерунда. Он должен отклонить бой? Чушь. Если вы торгуете на фондовом рынке и теряете большие деньги, что вы делаете?

Идете домой, плачете, но возвращаете и пытаетесь вернуть их. Так что да, мой ответ – он должен принять участие в матче-реванше.

Ничего страшного не произошло. Вы проигрываете бой и двигаетесь дальше. Что он будет делать, если откажется от этого поединка? С кем он будет драться? С Деонтеем Уайлдером?

Александр Усик VS Энтони Джошуа
Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Послушайте, в супертяжелом весе сейчас крутятся большие деньги только потому, что здесь есть Энтони Джошуа и это чистая правда.

Сейчас все боксеры этой весовой категории получили возможность зарабатывать. Люди не зарабатывали деньги, когда Владимир Кличко был чемпионом. Деонтей Уайлдер довольно долгое время был чемпионом по версии WBC, но люди не интересовались им.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Парень пришел и проделал потрясающую работу. Он, Хирн и Sky. Они продавали арены, устраивая потрясающие шоу. Джошуа собирал такие арены, как Кардифф, Уэмбли и Тоттенхэм.

Так как вы считаете, он должен согласится на этот матч-реванш? Во время того боя у него был просто плохой день", – сказал Чисора в интервью Daily Mail.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Напомним, что осенью прошлого года Чисора дрался с Усиком. Бой прошел все отведенные 12 раундов и Александр одержал победу по очкам.

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне
Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Недавно Чисора сделал громкое заявление, что Энтони Джошуа победит Александра Усика и вернет чемпионские пояса в Великобританию.

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