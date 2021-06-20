19 июня 22:00 Видео
Испания 1
Польша 1
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Непобедимый японец жестко нокаутировал соперника в чемпионском бою

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 09:30
Копировать ссылку
Наоя Инуэ победил филиппинца Майкла Дасмариньяса после двух нокдаунов в третьем раунде, выиграв 21 поединок на профессиональном ринге подряд
Наоя Инуэ нокаутировал Майкла Дасмариньяса
Наоя Инуэ нокаутировал Майкла Дасмариньяса / Фото: Top Rank Instagram

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошло боксерское шоу компании Top Rank. Состоялось оно на арене отеля Virgin, где 26 июня будет биться Василий Ломаченко. В главном поединке вечера японец Наоя Инуэ уверенно победил Майкла Дасмариньяса из Филиппин и отстоял свои пояса чемпиона мира в легчайшем весе (bantam, до 53,5 кг) по версиям IBF и WBA.

Тем временем Ломаченко поплавал под водопадом за неделю до боя с Накатани.

28-летний японец решил исход дуэли в свою пользу уже в конце третьего раунда. Сначала он отправил соперника в нокдаун ударом левой рукой по печени. После того, как Дасмариньяс поднялся, Инуэ провел еще одну подобную атаку и снова уложил соперника. На этот раз судья остановил бой.

Наоя добыл уже 21-ю победу в профи, причем, 18-ю – досрочно. Вот как это выглядело с другой камеры.

28-летний филиппинский боксер потерпел третье поражение в 34 выходах на ринг. Ранее он владел титулом менее авторитетной организации – IBO.

Тем временем Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.

Японец же продолжает собирать пояса уже в третьей весовой категории. Ранее он был чемпионом в первом (light fly, до 50 кг) и втором (superfly, до 52,2 кг) наилегчайшем весах.

Читайте о том, что украинского теннисиста вызвали на боксерский бой. Он согласился за 20 миллионов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять