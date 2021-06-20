Непобедимый японец жестко нокаутировал соперника в чемпионском бою

Наоя Инуэ победил филиппинца Майкла Дасмариньяса после двух нокдаунов в третьем раунде, выиграв 21 поединок на профессиональном ринге подряд

Наоя Инуэ нокаутировал Майкла Дасмариньяса / Фото: Top Rank Instagram

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошло боксерское шоу компании Top Rank. Состоялось оно на арене отеля Virgin, где 26 июня будет биться Василий Ломаченко. В главном поединке вечера японец Наоя Инуэ уверенно победил Майкла Дасмариньяса из Филиппин и отстоял свои пояса чемпиона мира в легчайшем весе (bantam, до 53,5 кг) по версиям IBF и WBA.

Тем временем Ломаченко поплавал под водопадом за неделю до боя с Накатани.

28-летний японец решил исход дуэли в свою пользу уже в конце третьего раунда. Сначала он отправил соперника в нокдаун ударом левой рукой по печени. После того, как Дасмариньяс поднялся, Инуэ провел еще одну подобную атаку и снова уложил соперника. На этот раз судья остановил бой.

Наоя добыл уже 21-ю победу в профи, причем, 18-ю – досрочно. Вот как это выглядело с другой камеры.

28-летний филиппинский боксер потерпел третье поражение в 34 выходах на ринг. Ранее он владел титулом менее авторитетной организации – IBO.

Тем временем Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.

Японец же продолжает собирать пояса уже в третьей весовой категории. Ранее он был чемпионом в первом (light fly, до 50 кг) и втором (superfly, до 52,2 кг) наилегчайшем весах.

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