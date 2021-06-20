Непереможний японець жорстко нокаутував суперника в чемпіонському бою

Наоя Інуе переміг філіппінця Майкла Дасмаріньяса після двох нокдаунів у третьому раунді, вигравши 21 поєдинок на професійному рингу поспіль

/ Фото: Top Rank Instagram

Минулої ночі в Лас-Вегасі пройшло боксерське шоу компанії Top Rank. Відбулося воно на арені готелю Virgin, де 26 червня битиметься Василь Ломаченко. У головному поєдинку вечора японець Наоя Інуе впевнено переміг Майкла Дасмаріньяса з Філіппін і відстояв свої пояси чемпіона світу в найлегшій вазі (bantam, до 53,5 кг) за версіями IBF і WBA.

Тим часом Ломаченко поплавав під водоспадом за тиждень до бою з Накатані.

28-річний японець вирішив результат дуелі на свою користь вже в кінці третього раунду. Спочатку він відправив суперника в нокдаун ударом лівою рукою по печінці. Після того, як Дасмаріньяс піднявся, Інуе провів ще одну подібну атаку і знову вклав суперника. Цього разу суддя зупинив бій.

Наоя здобув уже 21-шу перемогу в профі, причому, 18-ту – достроково. Ось як це виглядало з іншої камери.

28-річний філіппінський боксер зазнав третьої поразки в 34 виходах на ринг. Раніше він володів титулом менш авторитетної організації – IBO.

Тим часом Усик надів футболку Динамо і став у ворота.

Японець же продовжує збирати пояси вже в третій ваговій категорії! Раніше він був чемпіоном у першій (light fly, до 50 кг) і другій (superfly, до 52,2 кг) найлегшій вазі.

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