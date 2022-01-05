Награда нашла героя. Сколько заработал тренер украинского Мейвезера

Вице-президент Федерация бокса Украины (ФБУ) Дмитрий Петровский вручил заслуженному тренеру Украины Игорю Юрескулу премию в 10 тысяч долларов от Владимира Продивуса – президента ФБУ.
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"С большим удовольствием от имени Владимира Степановича Продивуса хочу поздравить одного из ведущих тренеров в современном украинском боксе Игоря Юрескула с победой его подопечного на чемпионате мира в Белграде и передать ему денежную премию.
Полностью уверен, что сильного спортсмена способен воспитать только сильный тренер. Хочу пожелать Игорю Александровичу дальнейших побед его учеников и новых высот", – сказал вице-президент ФБУ Дмитрий Петровский.
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Напомним, в начале ноября 2021 года 19-летний украинец Юрий Захареев принес Украине золото чемпионата мира по боксу.
Благодаря победе над россиянином Вадимом Мусаевым в финале весовой категории до 71 кг, украинец пополнил свой счет на 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.
Отметим, в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей выиграл в 21 год.
Кстати, Юрия Захареева уже сравнивают с непобедимым американцем Флойдом Мейвезером, – такое заявление сделал экс-наставник сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.