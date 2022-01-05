Награда нашла героя. Сколько заработал тренер украинского Мейвезера

Федерация бокса Украины вручила денежную награду тренеру чемпиона мира Юрия Захареева Игорю Юрескулу

Тренер чемпиона мира Юрия Захареева Игорь Юрескул получил премию от ФБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-президент Федерация бокса Украины (ФБУ) Дмитрий Петровский вручил заслуженному тренеру Украины Игорю Юрескулу премию в 10 тысяч долларов от Владимира Продивуса – президента ФБУ.

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"С большим удовольствием от имени Владимира Степановича Продивуса хочу поздравить одного из ведущих тренеров в современном украинском боксе Игоря Юрескула с победой его подопечного на чемпионате мира в Белграде и передать ему денежную премию. Полностью уверен, что сильного спортсмена способен воспитать только сильный тренер. Хочу пожелать Игорю Александровичу дальнейших побед его учеников и новых высот", – сказал вице-президент ФБУ Дмитрий Петровский.

Напомним, в начале ноября 2021 года 19-летний украинец Юрий Захареев принес Украине золото чемпионата мира по боксу.

Благодаря победе над россиянином Вадимом Мусаевым в финале весовой категории до 71 кг, украинец пополнил свой счет на 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.

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Захареев стал чемпионом мира, победив Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

Отметим, в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей выиграл в 21 год.

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Кстати, Юрия Захареева уже сравнивают с непобедимым американцем Флойдом Мейвезером, – такое заявление сделал экс-наставник сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.

Мейвезер и Захареев / Фото: Getty Images

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