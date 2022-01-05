Ломаченко и Усик – не самое крутое: ТОП-10 боев 2022 года

Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри занял второе место в рейтинге самых ожидаемых поединков 2022 года от talkSport.
Драка Василий Ломаченко vs Джордж Камбососос за титул короля легкого дивизиона – на четвертой позиции.
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Вершина же списка досталась потенциальному поединку между лидерами и чемпионами полусреднего веса – непобежденными американцами Кроуфордом и Спенсом.
ТОП-10 БОЕВ 2022 ГОДА
- 1. Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
- 2. Александр Усик – Тайсон Фьюри
- 3. Сауль Альварес – Артур Бетербиев
- 4. Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
- 5. Кэти Тейлор – Аманда Серрано
- 6. Дэвин Хэйни – Джервонта Дэвис
- 7. Джош Тейлор – Теофимо Лопес
- 8. Наойя Инуэ – Стивен Фултон
- 9. Геннадий Головкин – Крис Юбенк-младший
- 10. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
Отметим, что недавно Усик встретился с Фьюри на бое Ломаченко – Комми. Сразу бросилась в глаза разница в габаритах.
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