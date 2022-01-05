Ломаченко и Усик – не самое крутое: ТОП-10 боев 2022 года

Британский ресурс talkSport опубликовал список самых ожидаемых боксерских поединков в 2022 году – в их число попали и бои украинцев, но первая строчка – все-таки не за ними