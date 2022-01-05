Нагорода знайшла героя. Скільки заробив тренер українського Мейвезера

Федерація боксу України вручила грошову нагороду тренеру чемпіона світу Юрія Захарєєва Ігорю Юрескулу

Тренер чемпіона світу Юрія Захарєєва Ігор Юрескул отримав премію від ФБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Віце-президент Федерація боксу України (ФБУ) Дмитро Петровський вручив заслуженому тренеру України Ігореві Юрескулу премію в 10 тисяч доларів від Володимира Продивуса – президента ФБУ.

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"З великим задоволенням від імені Володимира Степановича Продивуса хочу привітати одного з провідних тренерів у сучасному українському боксі Ігоря Юрескула з перемогою його підопічного на чемпіонаті світу у Белграді та передати йому грошову премію. Цілком упевнений, що сильного спортсмена здатний виховати лише сильний тренер. Хочу побажати Ігореві Олександровичу подальших перемог його учнів та нових висот", – сказав віце-президент ФБУ Дмитро Петровський.

Нагадаємо, на початку листопада 2021 року 19-річний українець Юрій Захарєєв приніс Україні золото чемпіонату світу з боксу.

Завдяки перемозі над росіянином Вадимом Мусаєвим у фіналі вагової категорії до 71 кг, українець поповнив свій рахунок на 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн. гривень.

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Захарєєв став чемпіоном світу, здолавши Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

Зазначимо, у 19 років Захареєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів виграв у 21 рік.

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До речі, Юрія Захарєєва вже порівнюють із непереможним американцем Флойдом Мейвезером, – таку заяву зробив екс-наставник збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

Мейвезер і Захарєєв / Фото: Getty Images

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