Майк Тайсон – Рой Джонс: когда начало и где смотреть бой суперлегенд

Поединок звезд бокса, которым 105 лет на двоих, пройдет в воскресенье рано утром. Фаворитом называют Тайсона

Рано утром по киевскому времени в воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс- центр" состоится долгожданный бой между двумя живыми легендами бокса – Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Поединок супертяжей-пенсионеров будет состоять из восьми раундов по две минуты. На кону – пояс WBC Frontline Battle Belt.

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54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг (вдумайтесь только!) 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

Между тем 51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона.

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Несмотря на то, что обоим боксерам за 50, накануне они удивили отличной физической формой на взвешивании. Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на пять кило. Вес Майка составил 99,8 кг, а под Роем весы показали 95,2 кг.

Тайсон vs Джонс / Фото: Reuters

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ТАЙСОН – ДЖОНС

В Украине транслировать вечер бокса будет платформа Megogo в воскресенье, 29 ноября, начиная с 05:00 утра по киевскому времени. Ожидается, что Тайсон выйдет на ринг против Джонса не раньше 06:00.

Кстати, букмекеры считают фаворитом боя Тайсона: коэффициент на его победу составляет 1.52, а на победу Джонса – 2.45. Иными словами, вероятность выигрыша Майка составляет 62 процента, а Роя – 38 процентов.

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Отметим, что перед боем боксеры прошли тест на наркотики. При этом, как мы писали, соперник Тайсона застраховал свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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