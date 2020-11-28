Майк Тайсон – Рой Джонс: когда начало и где смотреть бой суперлегенд

Рано утром по киевскому времени в воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-
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54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг (вдумайтесь только!) 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.
Между тем 51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона.
Несмотря на то, что обоим боксерам за 50, накануне они удивили отличной физической формой на взвешивании. Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на пять кило. Вес Майка составил 99,8 кг, а под Роем весы показали 95,2 кг.
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ТАЙСОН – ДЖОНС
В Украине транслировать вечер бокса будет платформа Megogo в воскресенье, 29 ноября, начиная с 05:00 утра по киевскому времени. Ожидается, что Тайсон выйдет на ринг против Джонса не раньше 06:00.
Кстати, букмекеры считают фаворитом боя Тайсона: коэффициент на его победу составляет 1.52, а на победу Джонса – 2.45. Иными словами, вероятность выигрыша Майка составляет 62 процента, а Роя – 38 процентов.
Отметим, что перед боем боксеры прошли тест на наркотики. При этом, как мы писали, соперник Тайсона застраховал свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.
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