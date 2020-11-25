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Хватит на безбедную старость: сколько Майк Тайсон получит за возвращение в ринг

25 ноября, 13:30

Елена Павлова Елена Павлова

Причем "Железному Майку" заплатят значительно больше, чем Рою Джонсу

28 ноября легендарные американские боксеры-ветераны Майк Тайсон и Рой Джонс снова вернутся в ринг. А накануне стало известно, сколько бойцы заработают за свой поединок. Как сообщает в Twitter журналист Yahoo Sports Кевин Айола, Тайсон получит за бой в Лос-Анджелесе 10 млн долларов, Джонс — примерно 3 млн.

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Ранее схватка легенд была запланирована на 12 сентября, но на переносе боя настояла команда Тайсона. Представители Майка считали, что смещение даты позволит увеличить доход. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты. На кону поединка пояс WBC Frontline Battle Belt.

Рой Джонс и Майк Тайсон

Рой Джонс и Майк Тайсон

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Ранее мы писали, что соперник Тайсона застрахует свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.

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Майк Тайсон

Майк Тайсон / Фото: Twitter

54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг 15 лет назад – в 2005 году. 51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона. В рейтинге супертяжеловесов занимает 46-е место.

Смотрите, как Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой
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