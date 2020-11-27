Майк Тайсон угостил детей ухом Роя Джонса. Выглядит ужасно

Легендарный боксер супертяжеловес Майк Тайсон на День благодарения вместо традиционной индейки угостил своих детей шоколадным ухом своего будущего соперника Роя Джонса, с которым он проведет выставочный поединок 28 ноября. Таким образом Тайсон подогревает интерес к своему возвращению на ринг, напомнив о самом скандальном случае в его карьере, когда он откусил кусочек уха Эвандеру Холивилду.

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Ранее схватка легенд была запланирована на 12 сентября, но на переносе боя настояла команда Тайсона. Представители Майка считали, что смещение даты позволит увеличить доход. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты. На кону поединка пояс WBC Frontline Battle Belt.

Ранее мы писали, что соперник Тайсона застрахует свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.

Смотрите, как Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой:

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

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