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Майк Тайсон и Рой Джонс взвесились накануне возвращения на ринг

28 ноября, 08:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксеры провели дуэль взглядов и выглядели очень сосредоточенными

В ночь с 28 на 29 ноября по киевскому времени в Карсоне на арене Dignity Health Sports Park состоится выставочный поединок между двумя легендарными боксерами – Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания боксеров.

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Несмотря на то, что обоим боксерам за 50, они удивили отличной физической формой. Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на пять кг. Вес Майка составил 99,8 кг, а под Роем весы показали 95,2 кг.

Затем боксеры традиционно провели дуэль взглядов. При этом, боксеры были настолько сосредоточены, как будто впереди у них официальный поединок. Кстати, накануне Майк Тайсон угостил детей ухом Роя Джонса.

Отметим, что бой пройдет в рамках супертяжелой весовой категории и будет состоять из восьми раундов по две минуты. Также перед боем боксеры прошли тест на наркотики, а непосредственно перед началом боя они пройдут его еще раз.

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Ранее мы писали, что соперник Тайсона застрахует свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.

Смотрите, как Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой:

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

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бокс Майк Тайсон Рой Джонс

Источник: Сегодня|Спорт

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