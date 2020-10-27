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Триллер с участием Майка Тайсона и Роя Джонса: есть дата боя легенд и пояс на кону

27 октября, 13:50

Елена Павлова Елена Павлова

WBC предоставил для поединка чемпионский титул

Появилась дата поединка двух легенд мирового бокса. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет бой с бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом 28 ноября в Лос-Анджелесе. На кону поединка будет пояс WBC Frontline Battle Belt. Бой престарелых легенд Тайсона и Джонса перенесли ради большего дохода. Хотя ранее схватка была запланирована на 12 сентября

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На переносе боя настояла команда Тайсона, они считают, что смещение даты позволит увеличить доход. Ранее боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс высказались о гонораре за свой бой легенд. Ветераны вообще не знают, сколько получат денег, и говорят о другой мотивации.

Ранее мы писали, что соперник Тайсона застрахует свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.

54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг 15 лет назад – в 2005 году. 51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона. В рейтинге супертяжеловесов занимает 46-е место.

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Смотрите, как Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

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боксеры Майк Тайсон супертяжелый вес Рой Джонс пояс дата боя
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