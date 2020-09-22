Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)

22 сентября, 10:44

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский король легкого дивизиона отбросил в сторону боксерские перчатки, чтобы хорошенько подкрепиться

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе, решил немного поднабрать вес, который теряет на тренировках. 32-летний боксер переквалифицировался в повара, приготовив на гриле мясо с грибами и кукурузой. Фото Василия за этим вкусным занятием опубликовал его совместный с Александром Усиком Instagram-аккаунт.

Реклама

Читайте также: Теофимо Лопес получил палкой по животу перед боем с Ломаченко: видео

"Это Лопес там на гриле?))" – шутят в комментариях под фото подписчики Василия Ломаченко.

Ранее были названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Ожидается, что Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллиона до 3,25.

Реклама

Также мы рассказывали, что на кулаках Ломаченко и Лопеса написали имена 29 жертв: видео. На данный момент на счету украинца – 14 поверженных боксеров. Его соперник выиграл на один поединок больше.

Смотрите, как на днях Ломаченко жарил ребрышки с Гвоздиком

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс гриль Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинский боксер уничтожил россиянина на ринге в Екатеринбурге: видео избиения
Украинский боксер уничтожил россиянина на ринге в Екатеринбурге: видео избиенияБокс
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал ЧисоруБокс
"Это скотство": Селезнев заступился за Усика в вопросе КрымаБокс
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)Бокс
Толстяк Руис с левой
Толстяк Руис с левой "заехал" в голову своему тренеру: удивительная реакция коучаБокс
На кулаках Ломаченко и Лопеса написали имена 29 жертв: видео
На кулаках Ломаченко и Лопеса написали имена 29 жертв: видеоБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять