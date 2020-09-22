Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе, решил немного поднабрать вес, который теряет на тренировках. 32-летний боксер переквалифицировался в повара, приготовив на гриле мясо с грибами и кукурузой. Фото Василия за этим вкусным занятием опубликовал его совместный с Александром Усиком Instagram-аккаунт.

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"Это Лопес там на гриле?))" – шутят в комментариях под фото подписчики Василия Ломаченко.

Ранее были названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Ожидается, что Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллиона до 3,25.

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Также мы рассказывали, что на кулаках Ломаченко и Лопеса написали имена 29 жертв: видео. На данный момент на счету украинца – 14 поверженных боксеров. Его соперник выиграл на один поединок больше.

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Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

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