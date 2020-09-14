На кулаках Ломаченко и Лопеса написали имена 29 жертв: видео

На счету украинца - 14 поверженных боксеров. Его соперник выиграл на один поединок больше

Промоутерская компания Top Rank опубликовала эффектное видео к бою Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Фишка ролика – на белых бинтах, которыми перемотаны кулаки украинца и американца, написаны имена всех их 29 предыдущих жертв на профи-ринге.

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Отметим, что за свою карьеру в профи 32-летний Василий Ломаченко одержал 14 побед, из которых 10 – нокаутом. Украинец одолел британцев Кэмпбелла, Кроллу, пуэрториканцев Педрасу, Мартинеса и Родригеса, венесуэльца Линареса, кубинца Ригондо, колумбийца Марриагу, американцев Сосу и Расселла, ямайца Уолтерса, тайца Пирияпиньо, а также мексиканцев Коасичу и Гарсию. Единственное поражение Ломаченко потерпел от другого представителя Мексики – Салидо.

В свою очередь, 23-летний Теофимо Лопес вообще не знает поражений на профи-ринге, выиграв все свои 15 поединков, 12 из которых – нокаутом.

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Ранее были названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Ожидается, что Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллиона до 3,25.

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При этом Ломаченко обещает Лопесу печальный исход. "Я буду лучшим в ринге, и четыре чемпионских пояса поедут со мной домой в Украину", – говорит он.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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