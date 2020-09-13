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Ломаченко опубликовал "брутальную" афишу боя с Лопесом: "Американец уже кричит от боли"

13 сентября, 20:36

Олег Люлька Олег Люлька

До большого украинско-американского противостояния в ринге остается немногим более месяца

Ломаченко и Лопес уже посмотрели другу другу в глаза – правда, пока что не вживую. Василий опубликовал у себя в Instagram "брутальную" афишу предстоящего боя с непобедимым Теофимо за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе. На афише более эмоционально выглядит американец. Поклонники Василия шутят: "Лопес уже кричит от боли".

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INSTAGRAM

Ранее были названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Ожидается, что Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллиона до 3,25.

Также мы писали, что появились первые кадры из американского лагеря Ломаченко. Украинский чемпион в Лос-Анджелесе яростно избивает грушу, а фолловеры награждают его эпитетом: "Зверь!"

При этом Ломаченко обещает Лопесу печальный исход. "Я буду лучшим в ринге, и четыре чемпионских пояса поедут со мной домой в Украину", – говорит он.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram
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афиша бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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