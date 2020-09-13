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Ломаченко в Америке стал шеф-поваром, пожарив ребрышки для Гвоздика и команды

13 сентября, 11:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр поздравил соотечественников с Днем физической культуры и спорта

Чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко готовится в США к бою с американцем Теофимо Лопесом, который запланирован на 17 октября. Будни 32-летнего украинца проходят по-разному. Недавно Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача. А вчера Василий и его давний друг по сборной Украины Александр Гвоздик организовали барбекю.

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Гвоздик, носивший титул чемпиона мира в полутяжелом весе, решил завязать с карьерой спортсмена и теперь наслаждается отдыхом. Минувшей ночью по киевскому времени уроженец Харькова показал в соцсетях, как его коллега жарит ребрышки для всей команды. В комментарии к ролику Александр назвал Васю "шефом". На видео попал и спарринг-партнер Лома – средневес Дмитрий Митрофанов, отрастивший солидную бороду.

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

Также Гвоздик вчера поздравил украинцев с Днем физической культуры и спорта, показав свое фото на велосипеде.

INSTAGRAM

А пару дней назад Александр похвастался фотографией с супругой на фоне морского пейзажа. Его подписчики сразу обратили внимание, что боксер "на пенсии" набрал лишний вес, но отметили красоту супруги.

INSTAGRAM

Читайте также о том, что чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко.

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Смотрите, как Василий учил английский в Америке:

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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видео бокс Василий Ломаченко Александр Гвоздик барбекю ребрышки
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