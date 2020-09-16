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Теофимо Лопес получил палкой по животу перед боем с Ломаченко: видео

16 сентября, 11:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Легкой победы над Ломаченко": украинец Редкач поддержал американца Лопеса

Уже через месяц состоится едва ли не самый ожидаемый бой профессионалов в мире бокса. 17 октября в Лас-Вегасе сойдутся чемпионы-легковесы Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Сейчас соперники продолжают готовиться в США и получают поддержку с разных сторон. Украинец Иван Редкач по-прежнему выступает против своего более знаменитого соотечественника и шлет пожелания победы американцу. Напомним, недавно Ломаченко толкнул Редкача в церкви в США.

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Минувшей ночью Лопес показал на своей страничке в Instagram, как жестко тренируется перед встречей с Василием. 23-летний боксер родом из Сальвадора на тренировке позволяет бить себя палкой, готовясь к ударам украинца.

INSTAGRAM

Редкач написал в комментариях, что нужно продолжать тяжело тренироваться, тогда придет легкая победа. Сам Иван пока что простаивает без боев. Последний раз он выходил в ринг в январе, уступив по очкам бывшему чемпиону мира Данни Гарсия.

Читайте также о том, что Ломаченко опубликовал афишу боя с Лопесом.

Смотрите, как на днях Ломаченко пожарил ребрышки для Гвоздика и компании:

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram
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видео бокс поддержка Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес
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