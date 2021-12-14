Ломаченко поразил свою жертву: Комми сказал чем

Спустя несколько дней после поражения от Василия Ломаченко в Нью-Йорке Ричард Комми рассказал, что для него было самым неожиданным в противостоянии с украинцем.
"Его передвижение. Он там, но не там, – приводит слова африканца по прозвищу Терминатор vringe.com. – Если выбросишь удар не вовремя, то ударишь по воздуху. Он очень хорош на ногах. Этого у него не отнять".
Вспоминая нокдаун в седьмом раунде, Комми говорит: "Я потерял фокус на секунду, закрыл глаза и получил левую бомбу".
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Напомним, после нокдауна Ломаченко призывал угол Комми выбросить полотенце. Украинец не хотел добивать соперника, потому что ему было жаль ганца.
Однако Комми утверждает, что удары Ломаченко не причинили ему особой боли.
"Попасть в меня – не значит, что я буду страдать. Если вы посмотрите на наши лица, то у него более серьезные синяки, чем у меня", – отметил африканец.
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