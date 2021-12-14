Ломаченко поразил свою жертву: Комми сказал чем

Ричард Комми признался, что в поединке на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" его восхитили не руки, а ноги Василия Ломаченко

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Спустя несколько дней после поражения от Василия Ломаченко в Нью-Йорке Ричард Комми рассказал, что для него было самым неожиданным в противостоянии с украинцем.

"Его передвижение. Он там, но не там, – приводит слова африканца по прозвищу Терминатор vringe.com. – Если выбросишь удар не вовремя, то ударишь по воздуху. Он очень хорош на ногах. Этого у него не отнять".

Ломаченко победил Комми, но не добил / Фото: Getty Images

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Вспоминая нокдаун в седьмом раунде, Комми говорит: "Я потерял фокус на секунду, закрыл глаза и получил левую бомбу".

Напомним, после нокдауна Ломаченко призывал угол Комми выбросить полотенце. Украинец не хотел добивать соперника, потому что ему было жаль ганца.

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Однако Комми утверждает, что удары Ломаченко не причинили ему особой боли.