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Ломаченко поразил свою жертву: Комми сказал чем

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
14 декабря, 15:51
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Ричард Комми признался, что в поединке на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" его восхитили не руки, а ноги Василия Ломаченко
Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Спустя несколько дней после поражения от Василия Ломаченко в Нью-Йорке Ричард Комми рассказал, что для него было самым неожиданным в противостоянии с украинцем.

"Его передвижение. Он там, но не там, – приводит слова африканца по прозвищу Терминатор vringe.com. – Если выбросишь удар не вовремя, то ударишь по воздуху. Он очень хорош на ногах. Этого у него не отнять".

Ломаченко победил Комми, но не добил
Ломаченко победил Комми, но не добил / Фото: Getty Images

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Вспоминая нокдаун в седьмом раунде, Комми говорит: "Я потерял фокус на секунду, закрыл глаза и получил левую бомбу".

Напомним, после нокдауна Ломаченко призывал угол Комми выбросить полотенце. Украинец не хотел добивать соперника, потому что ему было жаль ганца.

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Однако Комми утверждает, что удары Ломаченко не причинили ему особой боли.

"Попасть в меня – не значит, что я буду страдать. Если вы посмотрите на наши лица, то у него более серьезные синяки, чем у меня", – отметил африканец.

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