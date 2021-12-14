Вася, мне не было больно: Комми уколол Ломаченко после боя

Ричард Комми считает, что ярче разукрасил лицо Василия Ломаченко, хоть и проиграл тому в Нью-Йорке единогласным решением судей

Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images

Несмотря на поражение от Василия Ломаченко, Ричард Комми может гордиться тем, что не дал себя нокаутировать.

Правда, Ломаченко утверждает, что не сделал это только лишь из жалости к Комми, поэтому, дескать, просил угол африканца выбросить в седьмом раунде полотенце.

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Но сам Комми заявил, что Ломаченко глубоко заблуждается – удары украинца вовсе не причиняли ему такой страшной боли, как это казалось Васе. Более того, именно Терминатор ярче разукрасил лицо Ломы.

"Это было дерзко со стороны Ломаченко – просить мой угол остановить бой. Не знаю, может, многие подумали, что так он пытался меня защитить, не потрясти, но я и не пропускал. Если вы посмотрите на наши лица, то у него более серьезные синяки, чем у меня", – приводит слова Ричарда Комми vringe.com.

"Я хочу сказать, что хорошо попасть в меня – не значит, что я буду страдать. И я был хорош, даже воду не пил. Впрочем, стоит признать – Ломаченко в этот вечер был лучше", – отметил Ричард Комми.



Отметим, что, по мнению экс-тренера Владимира Кличко, Комми в бою с Ломаченко допустил тактическую ошибку. По мнению Сергея Городничева, Терминатор обрек себя на поражение, решив драться с украинцем на передней ноге.