Вася, мне не было больно: Комми уколол Ломаченко после боя

Несмотря на поражение от Василия Ломаченко, Ричард Комми может гордиться тем, что не дал себя нокаутировать.
Правда, Ломаченко утверждает, что не сделал это только лишь из жалости к Комми, поэтому, дескать, просил угол африканца выбросить в седьмом раунде полотенце.
Но сам Комми заявил, что Ломаченко глубоко заблуждается – удары украинца вовсе не причиняли ему такой страшной боли, как это казалось Васе. Более того, именно Терминатор ярче разукрасил лицо Ломы.
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"Это было дерзко со стороны Ломаченко – просить мой угол остановить бой. Не знаю, может, многие подумали, что так он пытался меня защитить, не потрясти, но я и не пропускал. Если вы посмотрите на наши лица, то у него более серьезные синяки, чем у меня", – приводит слова Ричарда Комми vringe.com.
"Я хочу сказать, что хорошо попасть в меня – не значит, что я буду страдать. И я был хорош, даже воду не пил. Впрочем, стоит признать – Ломаченко в этот вечер был лучше", – отметил Ричард Комми.
Отметим, что, по мнению экс-тренера Владимира Кличко, Комми в бою с Ломаченко допустил тактическую ошибку. По мнению Сергея Городничева, Терминатор обрек себя на поражение, решив драться с украинцем на передней ноге.
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