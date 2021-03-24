Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко наконец-то подобрали соперника. Битвы за чемпионство не будет

24 марта, 14:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер сразится с японцем Масаеси Накатани летом 2021 года

Несмотря на то, что промоутер Ломаченко нашел ему трех соперников, следующий бой Василия организовать по-прежнему непросто. Бывший чемпион мира решил остаться в легком весе (до 61,2 кг), но соперники не спешат допускать его вновь к распределению поясов. В итоге, похоже, украинцу придется сразиться с Масаеси Накатани.

Реклама

Вариант с японцем возникал в начале февраля, но тогда он выглядел, скорее, запасным. Однако чемпионы по разным версиям разбежались к другим соперникам. Одному из конкурентов Джервонте Дэвису грозит семь лет тюрьмы за организацию аварии. Так что, по сути, особого выбора у 33-летнего Ломаченко не было.

О ведении переговоров с командой Накатани сообщил сегодня сайт ESPN. Бой планируют показать на американском канале летом, точную дату еще не выбрали.

/ Фото: Instagram

В тренде
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Реклама

Впрочем, несмотря на скептическое отношение к Масаеси, ему есть чем гордиться. У 32-летнего боксера 19 побед (13 – нокаутом) при единственном поражении от Теофимо Лопеса по очкам. К тому же Накатани владеет титулом Интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Тем временем, чемпионский бой в мае отдали бывшей жертве Ломаченко.

Смотрите, как выглядел Вася после операции на плече:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры бой бокс Василий Ломаченко Масаеси Накатани
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невесты
На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невестыБокс
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канаты
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канатыБокс
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раунде
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раундеБокс
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперника
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперникаБокс
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаута
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаутаБокс
Александр Усик:
Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять