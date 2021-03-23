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Семь лет тюрьмы грозит потенциальному сопернику Ломаченко за организацию аварии

23 марта, 16:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американец Джервона Дэвис не первый раз имеет проблемы с правоохранителями

Василию Ломаченко в последнее время просто катастрофически не везет с соперниками. Бывший чемпион мира в легком весе никак не может подобрать себе следующего оппонента. Сначала Теофимо Лопес отказался дать ему реванш, затем чемпион мира по версии WBC Дэвин Хейни договорился с Хорхе Линаресом, а теперь чемпион по версии WBA Джервонта Дэвис угодил в скандал с правосудием. Так что следующего боя Ломаченко ждать еще долго – менеджер назвал примерную дату.

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Джервонта являлся одним из потенциальных соперников украинского боксера. Дэвис угрожал сломать и нокаутировать Ломаченко, однако дальше слов дело не пошло. Сейчас же 26-летнему "янки" предъявили обвинение в нарушении сразу 14 (!) правил дорожного движения, о чем пишет BoxingScene.

Еще в ноябре прошлого года он организовал аварию в Балтиморе, скрылся с места инцидента, не оказал помощь пострадавшим (обошлось без жертв), ездил без прав и т. д. Теперь боксеру, выигравшему все 24 боя (23 – нокаутом), грозит суд и тюремное заключением сроком до семи лет. Так что, похоже, Дэвису в ближайшее время придется решать совсем не спортивные проблемы.

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К тому же это не первый его конфликт с правоохранительными органами. В прошлом году Джервонту Дэвиса обвиняли в нападении на мать его ребенка.

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Смотрите, как Василий встретился со старыми друзьями – Усиком и Беринчиком:

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

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авария ДТП тюрьма бокс наказание Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
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