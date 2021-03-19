Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко в пролете. Чемпионский бой в мае отдали его бывшей жертве

19 марта, 13:54

Елена Павлова Елена Павлова

WBC обязал Хейни провести обязательную защиту, несмотря на переговоры с украинцем

Похоже, Василию Ломаченко не светит в мае бой за чемпионский пояс в легком весе. Буквально на прошлой неделе появилась информация, что Ломаченко предложат 7-значный гонорар за бой с Хейни. Однако в конце весны чемпион WBC Девин Хейни проведет поединок против венесуэльца Хорхе Линареса.

Реклама

Читайте также: Промоутер Ломаченко нашел ему трех соперников

Как сообщает боксерский инсайдер Майкл Бэнсон, WBC официально утвердил дату защиты пояса Хейни против Линареса. Бой должен пройдет 21 мая. А победитель поединка обязан будет провести обязательную защиту против Хавьера Фортуны в течение 90 дней.

Девин Хейни

Девин Хейни

Реклама

Хотя отец Девина Билл Хейни сам рассказал о поединке его сына с украинским боксером:

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. Я говорил с нашим промоутером Эдди Хирном. И знаю, что мы предложим Ломаченко семизначный гонорар, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN. Слухи о схватке с Линаресом? Да, сделка была на мази, но потом началась перестрелка Василия и Дэвина в соцсетях. Ломаченко впервые изъявил желание драться с Дэвином, и я сразу связался с Эдди", – сказал Хейни-старший в интервью AKHi TV.

Кстати, Василий в 2018 году нокаутировав обладателя титула WBA в легком весе Хорхе Линареса в 10 раунде и отобрал у него титул.

Кто против Васи?

Кто против Васи? / Фото: Getty Images

Напомним, ранее поговаривали, что Ломаченко подерется с Масаеси Накатани. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

Как тренируется Василий Ломаченко
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Василий Ломаченко Хорхе Линарес Девин Хейни Легкий вес дата боя
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира
Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мираБокс
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенец
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенецБокс
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников:
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников: "Классный боксер"Бокс
Александр Усик:
Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"Бокс
"Наследник" Кличко в Германии "замесил" небитого венесуэльцаБокс
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешивании
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешиванииБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять