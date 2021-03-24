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Ломаченкові нарешті підібрали суперника. Битви за чемпіонство не буде

24 березня, 14:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер битиметься з японцем Масаесі Накатані влітку 2021 року

Незважаючи на те що промоутер Ломаченка знайшов йому трьох суперників, наступний бій Василя організувати, як і раніше, непросто. Колишній чемпіон світу вирішив залишитися в легкій вазі (до 61,2 кг), але суперники не поспішають допускати його знову до розподілу поясів. У підсумку, схоже, українцю доведеться битися з Масаесі Накатані.

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Варіант з японцем виникав на початку лютого, але тоді він виглядав, скоріше, запасним. Однак чемпіони за різними версіями розбіглися до інших суперників. Одному з конкурентів Джервонті Девісу загрожує сім років в'язниці за організацію аварії. Так що, по суті, особливого вибору у 33-річного Ломаченка не було.

Про ведення переговорів з командою Накатані повідомив сьогодні сайт ESPN. Бій планують показати на американському телеканалі влітку, точну дату ще не вибрали.

/ Фото: Instagram

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Втім, незважаючи на скептичне ставлення до Масаесі, йому є чим пишатися. У 32-річного боксера 19 перемог (13 – нокаутом) при єдиній поразці від Теофімо Лопеса за очками. До того ж Накатані володіє титулом Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Тим часом, чемпіонський бій в травні віддали колишній жертві Ломаченка.

Дивіться, як виглядав Вася після операції на плечі:

Ломаченко після операції на плечі Відео: lomus_official

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переговори бій бокс Василь Ломаченко Масаьосі Накатані
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