Ломаченко – Лопес: Хитров рассказал, за сколько раундов Вася "вырубит" американца

Известный украинский боксер-средневес Евгений Хитров, становившийся чемпионом мира-2011 на любительском уровне, дал прогноз на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса 17 октября. По его мнению, все будет вовсе не так, как заявил накануне Лопес, пообещавший нокаутировать Ломаченко за три раунда.

"Думаю, пауза пошла обоим боксерам на пользу. Они восстановились от изнурительных тренировок и теперь будут готовы на все сто. Фаворит в этом бою однозначно Ломаченко. У него колоссальный опыт и сумасшедшая дисциплина. Василий будет возглавлять дивизион пять лет как минимум, если ему не надоест бокс"

"Думаю, что оба боксера могут ударить, не стоит делать упор только на удар Теофимо. Но есть одно "но": у Лопеса из серьезных испытаний был только Комми, и то – там был лаки панч, поэтому увидим все в бою"

"Помешает ли трэш-ток Василию? Скорее, наоборот. Треш-ток говорит только о том, что Лопес думает о Васе постоянно, что не есть хорошо – американец может перегореть еще до боя. А вот Вася как раз настроен полностью на подготовку и делает свое дело"

"Мне кажется, этот бой не продлится больше 9-10 раундов. Для Васи это слишком принципиальный бой, слишком много было сказано лишнего. Поэтому, как только Вася прочувствует Лопеса, в следующем раунде все и закончится. Но этот бой будет одним из лучших боев в этом году", – цитирует Евгения Хитрова ua.tribuna.com

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Ломаченко vs Лопес / Фото: Instagram

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Ранее промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу. Боб Арум поведал, что пункт о реванше в контракт о бое не внесен.

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