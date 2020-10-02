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На супербой Ломаченко – Лопес пустят всего 250 зрителей. Кто эти счастливчики?

2 октября, 22:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Билеты будут распределены между спонсорами, а также теми, кто борется с коронавирусом

Долгожданный бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко и обладателем титула IBF американцем Теофимио Лопесом, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе, смогут посетить зрители, но будет их всего 250 человек, и ни один билет продан не будет. Кто же попал в число этих счастливчиков?

"Мы пустим туда спонсоров, а также раздадим большинство билетов тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Ни один билет не будет продан", – заявил ESPN глава компании Top Rank Боб Арум, которого цитирует vringe.com.

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На базе конференц-центра арены MGM Grand компания Top Rank обустроила эпидемиологически чистую зону для проживания боксеров, их команд, съемочной группы и организаторов до тех пор, пока не будут сняты коронавирусные ограничения.

Накануне Лопес пообещал сделать с Ломаченко то, чего с ним никогда не случалось. Молодой американец собрался быстро нокаутировать опытного украинца.

А перед этим уже сам Ломаченко высказался о будущем бое с наглым "янки": "Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину".

Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO:

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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