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Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу

7 октября, 11:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Боб Арум поведал, что пункт о реванше не внесен в контракт о бое

Всего 10 дней остается до одного из самых ожидаемых боев в мире бокса в 2020 году. 17 октября в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес определят абсолютного чемпиона в легком весе (до 61,2 кг). Пока же Ломаченко и Лопес взвесились за две недели до боя.

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Боксеры будут биться за четыре пояса самых престижных организаций. При этом, оказывается, пункт о возможном реванше не был внесен в контракт. Ранее об этом говорил Теофимо, а теперь его слова подтвердил знаменитый промоутер Боб Арум. Его цитирует сайт TopRank:

"Я не верю в реванши. В последнее время пункты о реваншах начали использовать слишком часто. Это говорит о том, что боксер, желающий повторного боя еще перед первым поединком, не уверен в своих силах. Пусть парни выходят и дерутся. Будет проигравший. И если позже он захочет драться еще раз, то будем договариваться отдельно".

К слову, Василий говорил, что легкий – это не его вес. Вполне возможно, что он опустится категорией ниже. Недавно Лопес пообещал сделать с Ломаченко то, чего с ним никогда не случалось.

Смотрите, как Василий жарил ребрышки для Александра Гвоздика и компании:

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

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контракт бокс Василий Ломаченко реванш Теофимо Лопес
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