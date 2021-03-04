"Когда я выполняю работу – соперники падают": "Тощий" украинец взвесился перед топ-боем

Перспективный украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (18-0, 18 КО) прошел взвешивание перед поединком с Брэндоном Адамсом (22-3, 14 КО) 4 марта в Пуэрто-Рико. А также наш "El Flaco" рассказал, чего стоит ждать от этого боя. Ранее мы писали, что украинский боксер претендует на звание "Открытие года" в мире.

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Оба бойца на взвешивании уложились в лимит категории, показав 69,7 кг.

"Нет проблем с тем, чтобы выступить в Пуэрто-Рико. Мне 25 лет, поэтому мне интересны путешествия. Мое сердце с Украиной, но я тренируюсь в США. Я пропустил год, не выступая. Но я продолжал работать над собой. Мне не хватало поединков, но сейчас я нормально себя чувствую и не могу дождаться выхода в ринг. Не знаю, что будет в этом бою. Но могу сказать одно: когда я выполняю свою работу – соперники падают", – цитирует Богачука BoxingScene.

Богачук, который владеет поясом WBC Continental Americas, должен был встретиться с Адамсом еще 3 декабря прошлого года, однако бой сорвался из-за коронавируса у украинца. Сергей поборол недуг и планировал вернуться на ринг в феврале, но встречу снова перенесли.

Ранее Богачук признался, что в случае победы попытается добиться поединка с Джермеллом Чарло, чемпионом по версиям IBF, WBC и WBA в первом среднем весе. Сейчас Богачук занимает седьмое место в рейтинге WBC.

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Свой предыдущий бой Богачук проводил в сентябре 2019 года, когда победил Алехандро Давилу. Боец по прозвищу "Тощий" так бил Давилу, что соперник просто отказался выходить на седьмую трехминутку. Для украинца эта победа была 18-й подряд, и все – досрочные. В рейтинге boxrec.com Богачук занимает 20-е место среди боксеров полусреднего веса.

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