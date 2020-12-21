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Украинец Богачук после COVID-19 возвращается на ринг, а затем замахнется на чемпионской бой

21 декабря, 17:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Непобедимый украинец намерен в будущем провести бой с Джермеллом Чарло

Украинский боксер Сергей Богачук назвал новую дату возвращения на ринг. Поединок против Брэндона Адамса должен пройти в феврале. Напомним, боксеры должны были встретиться еще 3 декабря, но Богачук подхватил коронавирус и бой пришлось отменить.

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Украинец признался, что в случае победы попытается добиться поединка с Джермеллом Чарло, чемпионом по версиям IBF, WBC и WBA в первом среднем весе, сообщает tribuna. Сейчас Богачук занимает седьмое место в рейтинге WBC, но в случае победы мог бы подняться еще выше.

Свой предыдущий бой Богачук проводил в сентябре 2019 года, когда победил Алехандро Давилу. Боец по прозвищу "Тощий" так забил Давилу, что соперник просто отказался выходить на седьмую трехминутку.

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Для украинца эта победа была 18-й подряд и все – досрочные. В рейтинге boxrec.com Богачук занимает 25-е место среди боксеров полусреднего веса.

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бокс Сергей Богачук

Источник: Сегодня|Спорт

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