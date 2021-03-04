"Коли я виконую роботу – суперники падають": "Худий" українець зважився перед топ-боєм

Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (18-0, 18 КО) пройшов зважування перед поєдинком з Брендоном Адамсом (22-3, 14 КО) 4 березня в Пуерто-Ріко. А також наш "El Flaco" розповів, чого варто чекати від цього бою. Раніше ми писали, що український боксер претендує на звання "Відкриття року" в світі.

Реклама

Обидва бійці на зважуванні вклалися в ліміт категорії, показавши 69,7 кг.

"Немає проблем з тим, щоб виступити в Пуерто-Ріко. Мені 25 років, тому мені цікаві подорожі. Моє серце з Україною, але я тренуюся в США. Я пропустив рік, не виступаючи. Але я продовжував працювати над собою. Мені не вистачало поєдинків, але зараз я нормально себе почуваю і не можу дочекатися виходу в ринг. Не знаю, що буде в цьому бою. Але можу сказати одне: коли я виконую свою роботу – суперники падають", – цитує Богачука BoxingScene.

Богачук, який володіє поясом WBC Continental Americas, повинен був зустрітися з Адамсом ще 3 грудня минулого року, проте бій зірвався через коронавірус в українця. Сергій поборов недугу і планував повернутися на ринг в лютому, але зустріч знову перенесли.

Раніше Богачук зізнався, що в разі перемоги спробує домогтися поєдинку з Джермеллом Чарло, чемпіоном за версіями IBF, WBC і WBA в першій середній вазі. Зараз Богачук посідає сьоме місце в рейтингу WBC.

Реклама

Свій попередній бій Богачук проводив у вересні 2019 року, коли переміг Алехандро Давілу. Боєць на прізвисько "Худий" так бив, що суперник просто відмовився виходити на сьому трихвилинку. Для українця ця перемога була 18-ю поспіль, і всі – дострокові. У рейтингу boxrec.com Богачук займає 20-е місце серед боксерів напівсередньої ваги.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама