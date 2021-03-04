Русский
$ 27,85
33,56
  1. Спорт
  2. Новини боксу

"Коли я виконую роботу – суперники падають": "Худий" українець зважився перед топ-боєм

4 березня, 00:12

Олена Павлова Олена Павлова

Сергій Богачук поки у всіх боях перемагав достроково

Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (18-0, 18 КО) пройшов зважування перед поєдинком з Брендоном Адамсом (22-3, 14 КО) 4 березня в Пуерто-Ріко. А також наш "El Flaco" розповів, чого варто чекати від цього бою. Раніше ми писали, що український боксер претендує на звання "Відкриття року" в світі.

Реклама

Обидва бійці на зважуванні вклалися в ліміт категорії, показавши 69,7 кг.

"Немає проблем з тим, щоб виступити в Пуерто-Ріко. Мені 25 років, тому мені цікаві подорожі. Моє серце з Україною, але я тренуюся в США. Я пропустив рік, не виступаючи. Але я продовжував працювати над собою. Мені не вистачало поєдинків, але зараз я нормально себе почуваю і не можу дочекатися виходу в ринг. Не знаю, що буде в цьому бою. Але можу сказати одне: коли я виконую свою роботу – суперники падають", – цитує Богачука BoxingScene.

Богачук, який володіє поясом WBC Continental Americas, повинен був зустрітися з Адамсом ще 3 грудня минулого року, проте бій зірвався через коронавірус в українця. Сергій поборов недугу і планував повернутися на ринг в лютому, але зустріч знову перенесли.

Раніше Богачук зізнався, що в разі перемоги спробує домогтися поєдинку з Джермеллом Чарло, чемпіоном за версіями IBF, WBC і WBA в першій середній вазі. Зараз Богачук посідає сьоме місце в рейтингу WBC.

Реклама

Свій попередній бій Богачук проводив у вересні 2019 року, коли переміг Алехандро Давілу. Боєць на прізвисько "Худий" так бив, що суперник просто відмовився виходити на сьому трихвилинку. Для українця ця перемога була 18-ю поспіль, і всі – дострокові. У рейтингу boxrec.com Богачук займає 20-е місце серед боксерів напівсередньої ваги.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксер зважування Сергій Богачук
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксера
Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксераБокс
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знавБокс
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти рингБокс
Українці пострибали з росіянином, який пропонує Усику та Ломаченку паспорти РФ
Українці пострибали з росіянином, який пропонує Усику та Ломаченку паспорти РФБокс
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченніБокс
Головний ворог Ломаченка повертається на ринг: Редкач у суперники дістав фіналіста Суперсеріі
Головний ворог Ломаченка повертається на ринг: Редкач у суперники дістав фіналіста СуперсерііБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти