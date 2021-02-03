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Кличко не примут в Зал славы! Названа причина

3 февраля, 10:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Торжественную церемонию перенесли на год

В декабре стало известно, что Владимир Кличко будет принят в Зал славы бокса. Официальная церемония должна была пройти в июне, но ее не будет.

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Международный зал боксерской славы во второй раз подряд отложил проведение торжественной церемонии. Причина – продолжающаяся пандемия коронавируса. В июне прошлого года в Зал славы должны были быть торжественно приняты абсолютный чемпион мира в среднем весе и чемпион мира в полутяжелом весе Бернард Хопкинс, чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли, но церемонию перенесли на 2021 год.

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В этом году к ним добавились чемпион мира в пяти весовых категориях, многолетний лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории Флойд Мейвезер-младший, многолетний чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд, сообщает allboxing.

И теперь церемонию отложили до 2022 года.

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Владимир Кличко одержал 64 победы в профи, потерпев лишь пять поражений. На протяжении целого десятилетия Владимир доминировал в супертяжелом весе. Кличко установил рекорд по количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении рекордных 4382 дней (12 лет). На протяжении карьеры Владимир владел поясами WBO, IBF, IBO, WBA.

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

Владимир Кличко
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Владимир Кличко / Фото: AFP

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бокс Владимир Кличко Зал славы бокса
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