Кличка не приймуть до Залу слави! Названа причина

У грудні стало відомо, що Володимир Кличко буде прийнятий до Залу слави боксу. Офіційна церемонія мала пройти в червні, але її не буде.
Міжнародний зал боксерської слави вдруге поспіль відклав проведення урочистої церемонії. Причина – тривала пандемія коронавірусу. У червні минулого року до Залу слави мали урочисто прийняти абсолютного чемпіона світу в середній вазі і чемпіона світу в напівважкій вазі Бернарда Гопкінса, чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Хуана Мануеля Маркеса та ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Шейна Мозлі, але церемонію перенесли на 2021 рік.
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Поточного року до них додалися чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, багаторічний лідер рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Флойд Мейвезер-молодший, багаторічний чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Уорд, повідомляє allboxing.
І тепер церемонію відклали до 2022 року.
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Володимир Кличко здобув 64 перемоги в профі, зазнавши лише п'ять поразок. Протягом цілого десятиліття Володимир домінував в суперважкій вазі. Кличко встановив рекорд за кількістю переможених суперників в боях за титул чемпіона світу. Також Кличко володів титулом чемпіона світу протягом рекордних 4382 днів (12 років). Протягом кар'єри Володимир володів поясами WBO, IBF, IBO, WBA.
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