Кличка не приймуть до Залу слави! Названа причина

У грудні стало відомо, що Володимир Кличко буде прийнятий до Залу слави боксу. Офіційна церемонія мала пройти в червні, але її не буде.

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Міжнародний зал боксерської слави вдруге поспіль відклав проведення урочистої церемонії. Причина – тривала пандемія коронавірусу. У червні минулого року до Залу слави мали урочисто прийняти абсолютного чемпіона світу в середній вазі і чемпіона світу в напівважкій вазі Бернарда Гопкінса, чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Хуана Мануеля Маркеса та ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Шейна Мозлі, але церемонію перенесли на 2021 рік.

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Поточного року до них додалися чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, багаторічний лідер рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Флойд Мейвезер-молодший, багаторічний чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Уорд, повідомляє allboxing.

І тепер церемонію відклали до 2022 року.

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Володимир Кличко здобув 64 перемоги в профі, зазнавши лише п'ять поразок. Протягом цілого десятиліття Володимир домінував в суперважкій вазі. Кличко встановив рекорд за кількістю переможених суперників в боях за титул чемпіона світу. Також Кличко володів титулом чемпіона світу протягом рекордних 4382 днів (12 років). Протягом кар'єри Володимир володів поясами WBO, IBF, IBO, WBA.

Джошуа vs Кличко. Останній бій Володимира / Фото: Getty Images

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