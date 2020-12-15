Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Не первый украинец, но может стать уникальным

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко включен в Международный зал славы бокса. Сегодня были названы номинанты, а торжественная церемония включения в Зал славы состоится 10-13 июня 2021 года. Украинец был включен в категории "современные" – туда входят боксеры, которые провели свой последний бой не ранее 1989 года.

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Компанию ему составили Флойд Мейвезер и Андре Уорд, а также Лейла Али – дочь легендарного Мохаммеда Али, и Энн Вольф в женской номинации. Теперь попробуем объяснить подробнее.

Что такое этот Зал славы?

В 1982 году в небольшой деревне Канастота в штате Нью-Йорк был открыт музей бокса – жители города основали его с целью почтить своих земляков – чемпиона мира Кармена Базилио и его племянника Билли Бакуса. Постепенно он разрастался и в 1990 году на базе музея был торжественно открыт Зал славы бокса. С тех пор музей получил еще одно крыло, а также добавился павильон, где выставляются экспонаты со значимых для мира бокса событий.

В него может быть включен любой неординарный боксер, кто отличился яркой карьерой на профессиональном ринге. Изначально номинантов выбирали в пяти категориях – современные, старожилы, пионеры, не спортсмены и обозреватели. Однако в 2020 году добавили еще две – женщины-современные и женщины-пионеры.

Современные: боксеры, последний бой которых состоялся не ранее 1989 года (до 2014-го – не ранее 1943 года).

боксеры, последний бой которых состоялся не ранее 1989 года (до 2014-го – не ранее 1943 года). Старожилы: делится на две подкатегории – ранняя эра (до 1942) и поздняя эра (с 1943 по 1988 год)

делится на две подкатегории – ранняя эра (до 1942) и поздняя эра (с 1943 по 1988 год) Пионеры: боксеры, последний бой которых был в 1892 году или ранее.

боксеры, последний бой которых был в 1892 году или ранее. Не спортсмены: люди, которые внесли вклад в бокс, не являясь боксерами

люди, которые внесли вклад в бокс, не являясь боксерами Обозреватели: журналисты, историки, писатели и художники.

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Как попасть в Зал славы бокса?

До недавнего времени боксер мог претендовать на включение в Зал славы бокса спустя пять лет после завершения карьеры, но в прошлом году этот срок сократили до трех. Раз в год представители Зала славы составляют список из номинантов в каждой из семи категорий.

Далее этот перечень рассылают специальной комиссии, куда входят около 200 человек. Затем они своим голосованием решают, кто более достоин занять почетное место в Международном зале боксерской славы.

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images В тренде Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Не первый украинец, но может стать уникальным

Почему Кличко?

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Украинец одержал 64 победы в профи, потерпев лишь пять поражений. На протяжении целого десятилетия Владимир доминировал в супертяжелом весе. Кличко установил рекорд по количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении рекордных 4 382 дней (12 лет). На протяжении карьеры Владимир владел поясами WBO, IBF, IBO, WBA. В его коллекции не было только пояса WBC – он был у Виталия. Кажется, этого достаточно…

Кличко стал первым украинцем в Зале славы?

Нет, Владимира опередил его старший брат Виталий. Нынешний мэр Киева и "вечный чемпион мира" по версии WBC был включен в Зал славы в 2018 году. К слову Виталию пришлось ждать пять лет, а Владимир справился за три. Также свой след в Зале оставил Василий Ломаченко, подаривший музею свои перчатки и экипировку с поединка против Гильермо Ригондо.

Крутой лонгрид: Виталий Кличко в Зале Славы

Видео с официальной страницы Виталия Кличко в Facebook

Почему Кличко может стать уникальным членом Зала славы?

Владимир не оставляет надежд побить рекорд легендарного Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Форман завоевал титул в 45 лет. Владимиру сейчас 44 года. Только представьте, через год он может вернуться на ринг в статусе члена Зала славы бокса! Такого бокс еще не видел.

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Владимир Кличко / Фото: AFP

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