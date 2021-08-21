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Как изменилась бывшая невеста Кличко – от милой актрисы до скандальной алкоголички

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 августа, 15:57
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Сегодня американская актриса Хейден Панеттьер празднует 32-й день рождения. Девять лет она была в отношениях с Владимиром Кличко, а после расставания с ним погрязла в скандалах. Как за эти годы изменилась звезда Голливуда
Хейден Панеттьер исполнилось 32 года
Хейден Панеттьер исполнилось 32 года / Фото: Instagram

В Украине о Хейден узнали в большей степени благодаря роману с нашим легендарным боксером Владимиром Кличко.

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Пара познакомилась накануне нового 2010 года на вечеринке общих знакомых.

Страсть между ними вспыхнула сразу, несмотря на разницу в росте и возрасте: Кличко старше американки на 13 лет и выше на 45 сантиметров!

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Со временем пара стала все чаще появляться на публике. Хейден вместе с Владимиром посещала знаменитый Октоберфест в Германии, поддерживала украинца во время его боев.

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Однако в мае 2011 года американка неожиданно объявила о расставании с украинцем. Отношениям мешала их занятость – Хейден строила свою актерскую карьеру в США, а Владимир боксировал в Европе.

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Но пауза в отношениях продлилась до марта 2013-го. Тогда парочку поймали во время баскетбольного поединка в Майами.

В декабре 2013 года Хейден вместе с Владимиром приехала в Киев поддержать Украину во время Революции Достоинства.

Немного позже американка нарядилась в украинскую вышиванку в День Валентина.

На тот момент Хейден и Владимир обручились, а свадьбу планировали сыграть 24 августа, на День Независимости Украины!

В декабре 2014 года у Хейден и Владимира родилась дочь, которую назвали Кайя-Евдокия.

С этого момента в жизни Хейден начались проблемы. Девушке пришлось обратиться в медицинский центр за помощью в связи с послеродовой депрессией.

Однако полностью побороть проблему ей не удалось. В 2018 году американка решила кардинально изменить свою жизнь и бросила Владимира вместе с дочерью.

Хейден завела отношения с американцем Брайаном Хикерсоном. Вместе с этим девушка причастилась к алкоголю и разгульному образу жизни.

В СМИ звездную актрису все чаще стали упоминать в свете сандальных выходок. Девушка перестала следить за собой и существенно набрала в весе.

Апогеем такой жизни стал конфликт с бойфрендом, который избил ее в ночном клубе. При этом, это был не первый случай рукоприкладства!

На время девушка пропала, а затем снова напомнила о себе – удалила все совместные фото с Кличко и дочерью со своей страницы в Instagram.

И лишь в марте этого года Хейден начала возвращаться к нормальному образу жизни. Возможно, переломным стал суд над ее бывшим бойфрендом, которому дали тюремный срок за избиение актрисы.

В начале августа Хейден впервые за долгое время появилась на публике, посетив показ фильма Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе. Надеемся, черная полоса в жизни актрисы наконец-то закончилась. Хотя недавно появились слухи, что Панеттьер сошлась с актером, который ее избил...

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