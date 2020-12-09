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Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях

9 декабря, 18:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хайден Панеттьери увлечена личной жизнью – уже без украинского спортсмена

Экс-невеста боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери, отметилась несколько неожиданным поступком. Звезда телесериалов удалила со своей странички в Instagram все фотографии с украинцем и их дочерью Кайей-Евдокией. Причины этого пока что неясны.

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Недавно Фьюри на весь мир обозвал Кличко "большим украинским бомжарой".

Сейчас на странице 31-летней Панеттьери – всего 18 публикаций. Ранее она часто делилась фотографиями с Владимиром и дочуркой – несмотря на разрыв отношений, пишет xsport.ua. Напомним, актриса и спортсмен приняли решение расстаться еще в 2018 году. При этом, у девушки на странице остался пост Кличо против расизма.

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После Владимира у Хайден был бойфренд – также актер Брайан Хикерсон, который не раз бил девушку. Панеттьери его прощала, но затем все же ушла от него.

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Читайте также о том, что Владимир Кличко – первый среди супертяжей в истории Европы и второй – вне зависимости от веса.

Смотрите, как Владимир Кличко обращался к соотечественникам по поводу коронавируса:

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фото дочь бокс Владимир Кличко Instagram Хайден Панеттьери
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