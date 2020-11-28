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Фьюри на весь мир обозвал Кличко "большим украинским бомжарой" (видео)

28 ноября, 20:30

Олег Люлька Олег Люлька

Британец решил отпраздновать пятую годовщину своей победы над украинцем, оскорбив его в соцсетях

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оскорбительно обратился к знаменитому украинскому супертяжу Владимиру Кличко по случаю пятой годовщины со дня победы над ним в Дюссельдорфе.

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"С праздником меня! Пять лет прошло с тех пор, как я избил Кличко – человека, которого никто не мог победить в течение 11 лет. Ради этого я отправился в Германию и устроил яркое шоу. А затем я взял все его пояса и выбросил в мусорку. Мой папа сказал как-то, что я разрушил Кличко жизнь. Что ж, поднимайся, большой бомжара. Ты большой украинский бомжара!" – заявил Фьюри в адрес Кличко-младшего у себя в Twitter

Напомним, пять лет назад, 28 ноября 2015 года, в немецком Дюссельдорфе британец Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, лишив украинца пяти чемпионских поясов.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри
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Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Тем не менее авторитетный портал Boxrec недавно назвал Владимира Кличко первым среди супертяжей в истории Европы. Второе место – у Леннокса Льюиса, третье – у Тайсона Фьюри.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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боксеры Владимир Кличко Тайсон Фьюри

Источник: Сегодня|Спорт

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