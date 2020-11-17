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Владимир Кличко показал свое новое хобби: "Заново зауважал ковбоев!"

17 ноября, 21:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый боксер на пенсии увлекся ездой на лошадях

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко освоил новое хобби – верховую езду. Украинский боксер признался, что не ожидал, насколько тяжело будет оседлать лошадь. Своими эмоциями Кличко поделился в Instagram.

"Я продолжаю изучать новые вещи в жизни. Я попробовал заняться верховой ездой и был удивлен, насколько мне нужны были координация тела и ловкость ума. Заново зауважал ковбоев! Вы когда-нибудь раньше ездили на лошади?" – написал боксер.

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Накануне стало известно, что Кличко сразится с 7-летним мальчиком на немецком телевидении. Соперники должны будут отжиматься от пола как можно быстрее.

Ранее мы рассказывали, как легенда бокса Кличко дефилировал по подиуму на Неделе моды. Владимир презентовал форму "Муниципальной охраны" Киева и произвел фурор.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram
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боксер Владимир Кличко верховая езда

Источник: Сегодня|Спорт

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