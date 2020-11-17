Фьюри не выйдет в ринг в декабре. Промоутер объяснил причину

Фрэнк Уоррен винит во всем пандемию коронавируса и отсутствие зрителей

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри не выйдет на ринг в 2020 году. В начале ноября мы сообщали, что Фьюри выбрал соперника на бой 5 декабря. Однако встреча с непобедимым немцем курдского происхождения Агитом Кабаелом в Лондоне сорвалась, о чем стало известно в понедельник вечером.

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Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен в комментарии Daily Mail пролил свет на будущее своего подопечного:

"Тайсон не хотел бы выходить из игры на целый год или даже больше и стремился вновь боксировать для своих фанатов в Британии. Однако американская промоутерская компания Top Rank и его телекомпания в США (ESPN) не смогли найти способ организовать бой без фанатов во время пандемии коронавируса. Фьюри сделал все, что мог, чтобы подраться 5 декабря. Но теперь ясно, что его следующий бой пройдет в США в конце февраля или в марте. Нашим приоритетом остается поединок с Энтони Джошуа, желательно – в Великобритании. Но мы ждем и решения по поводу возможного третьего боя с Деонтеем Уайлдером".

Напомним, чемпион WBC, отобравший в феврале титул у американца Уайлдера, отказывался с ним биться из-за нежелания долго простаивать. Но теперь ситуация может измениться в пользу Деонтея.

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