Кличко сразится с 7-летним мальчиком на немецком телевидении

Соперники должны будут отжиматься от пола как можно быстрее

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) станет приглашенной звездой в телевизионном шоу "Маленький против большого" на одном из телеканалов Германии. Соперником Кличко станет 7-летний мальчик Рэй. Они должны будут отжиматься от пола как можно быстрее, чтобы открыть головоломку с картинками. Премьера передачи состоится 21 ноября. Ранее Владимир Кличко ответил на угрозы брату.

"Я немного боюсь сцены, что для меня необычно, когда я появляюсь на телевидении. Это будет проблемой, потому что дети не боятся, они очень подвижны и быстры", – цитирует Кличко klitschko-brothers.com.

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"Да, у Владимира Кличко намного больше силы, но у мальчика намного больше выносливости в мускулах. И отжимания для него не такая уж и серьезная задача", – сказал профессор спортивного университета Кельна Инго Фробозе.

Отмечается, что 44-летний Кличко на каждой тренировке делает по 100 отжиманий. Ранее мы рассказывали, как легенда бокса Кличко дефилировал по подиуму на Неделе моды. Владимир презентовал форму Муниципальной охраны Киева и произвел фурор.

Напомним, что Владимир Кличко помогал Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг. Знаменитый украинец выступил в роли тренера для легендарного американского боксера.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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