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За избиение бывшей девушки Кличко ее бойфренду сократили срок в тюрьме

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 мая, 15:45
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32-летний Брайан Хикерсон пробудет за решеткой всего лишь 12 дней, но условное наказание будет над ним висеть в течение четырех лет
Брайан Хикерсон - бывший бойфренд Хейден Панеттьер
Брайан Хикерсон - бывший бойфренд Хейден Панеттьер

Подошла к завершению невеселая история отношений Хейден Панеттьер и Брайана Хикерсона. Точнее, бывшая девушка Владимира Кличко давно покинула начинающего актера, который ее избивал. А вот суд над ним затянулся. Лишь сейчас Хикерсону вынесли вердикт.

В марте бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере.

За насилие над Панеттьер в 2019-2020 годах 32-летнему американцу присудили всего 45 суток тюрьмы, к которым добавили условный срок на 4 года. При этом он в течение пяти лет не сможет контактировать с Хейден. В последнее время Брайан пошел на контакт со следствием и признал свою вину, за что ему сократили и так небольшой тюремный срок. За решеткой он проведет всего 12 суток – с 7 по 19 мая.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном
Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

Читайте также: бывшая невеста Кличко показала старое фото – это был неподдельный ужас.

Также Хикерсон заплатил штраф в 500 долларов и вынужден будет посетить 52 урока по борьбе с домашним насилием.

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Напомним, Владимир встречался с Хейден в 2010-2018 годах.

Хайден Панеттери и Владимир Кличко
Хайден Панеттери и Владимир Кличко

Узнайте, почему бывшая невеста бросила Кличко и отказалась от дочери.

Смотрите, как Владимир минувшей зимой играл в хоккей:

Владимир Кличко забрасывает шайбу

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