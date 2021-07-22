Бывшая невеста Кличко сошлась с актером, который ее избил

Экс-возлюбленная украинского боксера Хейден Панеттьер снова вместе со своим бывшим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, отсидевшим срок за ее избиение

Хейден и Брайан снова вместе / Фото: Getty Images

Едва прошло два месяца с тех пор, как Брайан Хикерсон вышел на свободу из тюрьмы, куда загремел за избиение Хейден Панеттьер, как скандальная пара в очередной раз воссоединилась.

Словно и не было многочисленных эпизодов рукоприкладства – причем не сценических ведь, а реальных!

Как сообщает журнал People, 31-летнюю Хейден и 32-летнего Брайана уже дважды видели вместе в ресторане.

"Нет, Хейден не забыла, что он сделал, но она хочет простить и двигаться дальше. Она ведет трезвый образ жизни и чувствует себя очень хорошо", – говорит источник

Актриса Хейден Панеттьер / Фото: Getty Images

Сам же Хикерсон заявил в эфире телепрограммы E! News, что они с Панеттьер пока что не воссоединились, а "работают над дружбой". Подтвердив при этом, что актриса больше не пьет, а сам он старается исправиться.

Брайан Хикерсон – бойфренд Хейден Панеттьер

Напомним, что роман звезды сериала "Нешвилл" Хейден Панеттьер и Брайана Хикерсона начался в 2018 году. Он предлагал ей выйти замуж. Но куда там, если при этом не раз поднимал руку на блондинку. Хикерсона дважды арестовывали по обвинению в домашнем насилии, он бил ее кулаком в лицо, но каждый раз дело спускали на тормоза по инициативе жертвы – Хейден.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

7 мая этого года Хикерсону присудили 45 суток ареста. Правда, он согласился признать свою вину по нескольким пунктам обвинения, за что ему сократили срок до 12 дней.

При этом ему на пять лет было запрещено приближаться к Панеттьер. Но, судя по возобновлению романа, это наказание быстро было аннулировано.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

/ Фото: Twitter

Напомним, что с Владимиром Кличко Хейден Панеттьер встречалась с 2009 по 2018 год. В 2013-м они объявили о помолвке. 9 декабря 2014-го года у них родилась дочь – Кайя Евдокия. Но в августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

Хотя позже появились слухи, что бывшая невеста Кличко снова близка с боксером.