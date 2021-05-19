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Бойфренд-насильник бывшей девушки Кличко выходит из тюрьмы. Стоит ли бояться Хейден?

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 мая, 12:32
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Актер Брайан Хикерсон провел за решеткой всего 12 дней, поскольку согласился сотрудничать со следствием, но на этом его наказание не заканчивается
Хейден Панеттьер и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Хейден Панеттьер и ее бойфренд Брайан Хикерсон / Фото: Getty Images

В среду, 19 мая, заканчивается тюремное заключение Брайана Хикерсона – бывшего парня Хейден Панеттьер. Американский актер только начинал свой путь на сцене, однако после громкого скандала вряд ли он продолжится. Мы писали, что бойфренд бывшей девушки Кличко получил срок.

Хикерсон неоднократно избивал Панеттьер. После первых сообщений о неприятностях Хейден пыталась уходить от темы насилия и даже журналистам рассказывала, что у них теперь все ОК.

Отношения пары продолжались в 2018-2020 годах. Периодически они показывались на публике. Однако после очередного звонка звезды сериала "Нэшвилл" в полицию все завершилось судом.

Со временем Хейден рассказала детали конфликтов и высказала уверенность, что поможет другим избегать подобных унижений. А в этом году бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом.

Тем временем, Брайан сам отправился в тюрьму 7 мая этого года после того, как ему присудили 45 суток ареста. Правда, он согласился признать свою вину по нескольким пунктами обвинения, за что ему сократили срок до 12 дней. К тому же в ближайшие пять лет ему запрещено приближаться к Панеттьер. А ведь когда-то он делал ей предложение выйти замуж!

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Кроме того, над Хикерсоном висит условное наказание в четыре года, штраф и необходимость посещать уроки против домашнего насилия. Думается, он понимает, что если снова попробует сотворить нечто подобное, то может сесть уже на несколько лет.

При необходимости и Кличко может встать на защиту экс-возлюбленной. Ведь недавно она рассказывала, что по-прежнему находится в хороших отношениях с боксером. К тому же их дочь Кайя-Евдокия растет в Киеве с украинцем.

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Вспомним, как Кличко обращался к соотечественникам по поводу коронавируса:

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