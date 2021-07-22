Колишня наречена Кличка зійшлася з актором, який її побив

Екскохана українського боксера Гейден Панеттьєр знову разом зі своїм колишнім бойфрендом Браяном Гікерсоном, який відсидів строк за її побиття

Гейден і Браян знову разом / Фото: Getty Images

Ледь минуло два місяці з тих пір, як Браян Гікерсон вийшов на свободу з в'язниці, куди загримів за побиття Гейден Панеттьєр, як скандальна пара вкорте возз'єдналася.

Ніби й не було численних епізодів рукоприкладства – причому не сценічних, а реальних!

Як повідомляє журнал People, 31-річну Гейден і 32-річного Браяна вже двічі бачили разом у ресторані.

"Ні, Гейден не забула, що він зробив, але вона хоче пробачити і рухатися далі. Вона веде тверезий спосіб життя і почуваэться дуже добре", – стверджує джерело

Акторка Хейден Панеттьєр / Фото: Getty Images

Сам же Гікерсон заявив в ефірі телепрограми E! News, що вони з Панеттьер поки що не возз'єдналися, а "працюють над дружбою". Підтвердивши при цьому, що актриса більше не п'є, а сам він намагається виправитися.

Браян Хікерсон

Нагадаємо, що роман зірки серіалу "Нешвілл" Гейден Панеттьєр і Браяна Гікерсона почався в 2018 році. Він пропонував їй вийти заміж. Але куди там, якщо при цьому не раз піднімав руку на блондинку. Гікерсона двічі заарештовували за звинуваченням у домашньому насильстві, він бив її кулаком в обличчя, але щоразу справу спускали на гальма з ініціативи жертви – Гейден.

Гайден Панеттьєр з бойфрендом Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

7 травня цього року Гікерсону присудили 45 діб арешту. Правда, він погодився визнати свою провину за декількома пунктами звинувачення, за що йому скоротили строк до 12 днів.

При цьому йому на п'ять років було заборонено наближатися до Панеттьер. Але, судячи з відновлення роману, це покарання швидко було анульовано.

Гейден Панеттьєр і Володимир Кличко / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

/ Фото: Twitter

Нагадаємо, що з Володимиром Кличком Гейден Панеттьєр зустрічалася з 2009 по 2018 рік. У 2013-му вони оголосили про заручини. 9 грудня 2014-го року у них народилася дочка – Кая Євдокія. Але в серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

Хоча пізніше з'явилися чутки, що колишня наречена Кличка знову близька з боксером.