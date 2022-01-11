История одной фотографии. Что сделал Мухаммед Али, когда The Beatles назвали его тупым

В феврале 1964 года будущая легенда бокса Мухаммед Али встретился с набирающими обороты The Beatles и сделал с ними памятное фото, но запомнилась встреча не этим, а фразой Джона Леннона

Мухаммед Али и The Beatles / Фото: Getty Images

Ливерпульская четверка гостила в США и для поднятия своей популярности планировала встретиться с чемпионом мира Сонни Листоном.

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Боксер грубо отказал им во встрече, поэтому музыкантам пришлось обратиться к его сопернику, малоизвестному 22-летнему Кассиусу Клею.

Спустя некоторое время Клей нокаутирует Листона (дважды), а чуть позже сменит имя на Мухаммед Али.

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Впрочем, изначально встреча произвела на музыкантов плохое впечатление. В первую очередь, потому что боксера пришлось ждать. "Битлы" ругались и хотели покинуть спортзал, но их закрыли в комнате и не выпускали.

А затем в двери появился Али… Высокий атлетический парень в боксерских трусах заставил гостей открыть рты от удивления.

Мухаммед Али впервые встретился с The Beatles. Фото: Getty Images

"Привет, Beatles! Мы должны сделать несколько роуд-шоу вместе. Мы разбогатеем!", – сразу же выдал Али и растопил лед между присутствующими.

Интересно, что боксер и сам не знал, кто перед ним стоит и позже даже спрашивал у местного журналиста, что это за "маленькие неженки" к нему приходили.

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После быстрого знакомства музыканты сделали несколько фото с Али. Самое знаменитое из них – боксер наносит удар в голову Джорджу Харрисону, а остальные участники группы падают, как домино.

То самое знаменитое фото с Али и The Beatles. Фото: The Getty Images

В какой-то момент Али сказал The Beatles: "Вы не так глупы, как кажетесь!" На что Леннон неожиданно ответил: "Нет. А вот ты да!" После короткого молчания все присутствующие разразились смехом.

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