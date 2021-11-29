29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Диарея свалила звезду бокса: раскрыта тайна самого скандальною боя в истории

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 12:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Разгадка тайны знаменитого боксерского поединка может оказаться неожиданней, чем вы думали. Версии о произошедшем в битве Али – Листон появляются до сих пор
Мухаммед Али нокаутировал Сонни Листона в первом раунде
Мухаммед Али нокаутировал Сонни Листона в первом раунде / Фото: Getty Images

В феврале 1964 года молодой Али победил Листона и отобрал у него чемпионский пояс, а спустя год состоялся скандальный реванш.

Читайте также: Девочек прятали в раздевалке: Майк Тайсон занимался сексом перед боем, чтобы не убить соперника

Реклама

Али нокаутировал Листона уже в первом раунде "Призрачным ударом". Именно так назвали удар Мухамеда, ведь никто толком и не понял, почему Сонни оказался на канвасе.

Даже сам Али был в гневе от этой ситуации и призывал Листона подняться на ноги. Этот эпизод запечатлен на знаменитом фото.

Реклама

Мухаммед Али – Сонни Листон. Легендарный бой 1965 года
Мухаммед Али – Сонни Листон. Легендарный бой 1965 года / Фото: Getty Images

Что же стало причиной быстрого поражения Листона? За более чем 50 лет скандальный поединок оброс мифами и различными теориями заговора.

По одной из версий, Листон, отсидевший ранее в тюрьме и водившийся с гангстерами, был связан с мафией, поставившей на две победы Али. Не зря же после второго боя Листон даже вынужден был на время покинуть США.

Реклама

Читайте также: Смерть боксера воспел легендарный певец. Почему она была особенной?

Вторая гласит, что Листон получил угрозы со стороны организации "Нация Ислама". Али незадолго до боя стал мусульманином, поэтому представители организации разыскали Сонни и предупредили боксера, что в случае победы его ждет смерть.

Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Однако самую невероятную версию выдвинула бывшая жена Сонни Листона Джеральдин. Ее озвучил автор биографической книги о Мухаммеде Али Джонатан Эйг в эфире The Ryen Russillo Podcast.

"Он специально упал. Даже то, как он катался по канвасу, выглядело очень плохой актерской игрой. Так что я думаю, что он слил этот бой, но это всего лишь мое предположение. Я так и не смог этого доказать.

Лучшим доказательством, которое я нашел, было интервью, которое никогда не транслировалось – телеинтервью с женой Листона, где она сказала, что у него была диарея, и как только он вышел на ринг, он сказал: "Я должен закончить это как можно быстрее", – сообщил Эйг.

Эйг добавил, что эта теория не такая крутая, как убийцы "Наци Ислама" или мафия, но эта версия больше всего близка к правде.

Впрочем, истину мы не узнаем никогда, ведь и сам боксер скончался при таинственных обстоятельствах в 38-летнем возрасте. Это еще одна тайна боксерского мира. Возможно, они между собой взаимосвязаны.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Понедельник, 29 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 4 декабря
--:--
--:--
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять