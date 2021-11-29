Диарея свалила звезду бокса: раскрыта тайна самого скандальною боя в истории

Разгадка тайны знаменитого боксерского поединка может оказаться неожиданней, чем вы думали. Версии о произошедшем в битве Али – Листон появляются до сих пор

Мухаммед Али нокаутировал Сонни Листона в первом раунде / Фото: Getty Images

В феврале 1964 года молодой Али победил Листона и отобрал у него чемпионский пояс, а спустя год состоялся скандальный реванш.

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Али нокаутировал Листона уже в первом раунде "Призрачным ударом". Именно так назвали удар Мухамеда, ведь никто толком и не понял, почему Сонни оказался на канвасе.

Даже сам Али был в гневе от этой ситуации и призывал Листона подняться на ноги. Этот эпизод запечатлен на знаменитом фото.

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Мухаммед Али – Сонни Листон. Легендарный бой 1965 года / Фото: Getty Images

Что же стало причиной быстрого поражения Листона? За более чем 50 лет скандальный поединок оброс мифами и различными теориями заговора.

По одной из версий, Листон, отсидевший ранее в тюрьме и водившийся с гангстерами, был связан с мафией, поставившей на две победы Али. Не зря же после второго боя Листон даже вынужден был на время покинуть США.

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Вторая гласит, что Листон получил угрозы со стороны организации "Нация Ислама". Али незадолго до боя стал мусульманином, поэтому представители организации разыскали Сонни и предупредили боксера, что в случае победы его ждет смерть.

Фото: dailymail.co.uk

Однако самую невероятную версию выдвинула бывшая жена Сонни Листона Джеральдин. Ее озвучил автор биографической книги о Мухаммеде Али Джонатан Эйг в эфире The Ryen Russillo Podcast.

"Он специально упал. Даже то, как он катался по канвасу, выглядело очень плохой актерской игрой. Так что я думаю, что он слил этот бой, но это всего лишь мое предположение. Я так и не смог этого доказать. Лучшим доказательством, которое я нашел, было интервью, которое никогда не транслировалось – телеинтервью с женой Листона, где она сказала, что у него была диарея, и как только он вышел на ринг, он сказал: "Я должен закончить это как можно быстрее", – сообщил Эйг.

Эйг добавил, что эта теория не такая крутая, как убийцы "Наци Ислама" или мафия, но эта версия больше всего близка к правде.

Впрочем, истину мы не узнаем никогда, ведь и сам боксер скончался при таинственных обстоятельствах в 38-летнем возрасте. Это еще одна тайна боксерского мира. Возможно, они между собой взаимосвязаны.